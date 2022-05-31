Черышев заявил, что «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» не связывались с ним по поводу возможного перехода

Фланговый полузащитник Денис Черышев ответил на вопрос о том, в каком клубе он продолжит свою карьеру.

Ранее стало известно о том, что 31-летний россиянин покинул «Валенсию» по окончании текущего сезона на правах свободного агента. Заинтересованность в подписании футболиста уже проявил клуб РПЛ, а именно «Нижний Новгород».

– Предложения есть, от хороших клубов. Есть варианты в Турции, Испании, экзотических странах. Буду думать, выбирать. Слухи о моем возможном переходе в «Спартак», ЦСКА или «Краснодар»? Персонально ко мне никто не обращался, – цитируют Черышева «Известия».

Добавим, что Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 20 матчах команды во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста. Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Реала», «Вильярреала» и «Севильи».

В составе сборной России футболист провел 33 встречи (12 голов).