«Уфа» расторгла контракт с полузащитником клуба Кабутовым

Пресс-служба «Уфы» сообщила о том, что фланговый полузащитник Дмитрий Кабутов покидает команду.

Согласно информации источника, руководство башкирского клуба договорилось с 30-летним футболистом по поводу досрочного расторжения действующего контракта.

Напомним, что Кабутов пополнил состав уфимцев в феврале 2022 года. С тех пор он отыграл за команду 13 матчей, забив один гол.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Крыльев Советов», «Волгаря», «Оренбурга», «Ротора», «СКА-Хабаровска», белгородского «Салюта», а также «Луча» из Владивостока.

Добавим, что «Уфа» покинула РПЛ по итогам сезона-2021/22, уступив «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах.