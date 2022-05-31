Агент полузащитника «Зенита» Барриоса опроверг информацию об интересе «Ромы» к игроку

Агент Луис Фелипе Поссо, клиентом которого является опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, отреагировал на появившуюся новость о том, что его подопечный может продолжить свою карьеру в Италии.

Ранее стало известно, что в летнее трансферное окно 28-летнего колумбийца хочет приобрести «Рома».

– «Рома» интересуется Барриосом? Это неправда. На данный момент нет причин для беспокойства, Вильмар останется в «Зените», – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, Барриос пополнил состав «Зенита» в феврале 2019 года. Сумма его трансфера из «Боки Хуниорс» составила 15 миллионов евро. В общей сложности он провел за петербуржцев 119 матчей, забил два гола и отдал два результативных паса. Вместе с командой хавбек стал четырехкратным чемпионом России.