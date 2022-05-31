Клуб Евгения Савина покинет Россию и будет выступать в другой стране

Бывший игрок «Крыльев Советов» Евгений Савин, являющийся президентом клуба «Красава», рассказал о будущих планах команды.

Ранее стало известно, что 38-летний видеоблогер покинул Россию после выхода интервью с украинскими футболистами.

– Все спрашивают, что будет с клубом «Красава». Мы будем жить, сохраним цвета, название, часть нынешнего состава и, конечно, свой путь, но уже не в РФ. Также мы будем искать и развивать молодых и талантливых ребят России и бывшего СНГ, – написал Савин в своих соцсетях.

При этом Савин заявил, что в скором времени станет известно новое место пребывания его клуба.

Напомним, что команда «Красава» была основана в 2021 году. Ранее коллектив выступал в ФНЛ-2. По итогам сезона-2021/22 клуб Савина занял третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 18 матчах.