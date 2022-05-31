ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Домашние матчи сборной Белоруссии в Лиге наций пройдут в Сербии без зрителей

В июне этого года подопечные Георгия Кондратьева сыграют со Словакией, Азербайджаном и Казахстаном.
31 мая 2022 11:25
автор: Владислав Корегин

Стало известно о том, где сборная Белоруссии будет проводить свои домашние матчи в Лиге Наций.

По информации Novosti.rs, встречи пройдут в сербском городе Нови-Сад. Отмечается, что данное решение приняли в исполнительном комитете УЕФА. Также утверждается, что игры национальной команды состоятся без зрителей на стадионе.

Напомним, что сборная Белоруссии выступает в Лиге С. Ее соперниками по квартету 3 стали Словакия, Азербайджан и Казахстан. Домашние встречи команды Георгия Кондратьева пройдут 3, 6 и 10 июня.

Ранее УЕФА объявил о том, что на территории Белоруссии не будут проводиться матчи под эгидой организации.

источник: Novosti.rs
Это интересно:
Защитник «Сочи» Родриго может перейти в «Партизан» или «Црвену Звезду»
Бразильский футболист может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.
31.05.2022 11:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Ливерпуле» требуют извинений от министра спорта Франции за ситуацию в финале Лиги чемпионов
Ранее во Франции возложили часть ответственности за индицент с британскими болельщиками на клуб АПЛ.
31.05.2022 11:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
Домашние матчи сборной Белоруссии в Лиге наций пройдут в Сербии без зрителей
В июне этого года подопечные Георгия Кондратьева сыграют со Словакией, Азербайджаном и Казахстаном.
31.05.2022 11:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
Клуб Евгения Савина покинет Россию и будет выступать в другой стране
Команда продолжит свое существование.
31.05.2022 11:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент полузащитника «Зенита» Барриоса опроверг информацию об интересе «Ромы» к игроку
Представитель хавбека заявил, что его клиент остается в России.
31.05.2022 10:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Уфа» расторгла контракт с полузащитником клуба Кабутовым
Игрок присоединился к команде зимой этого года.
31.05.2022 10:01
Футбол
автор: Владислав Корегин
Черышев заявил, что «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» не связывались с ним по поводу возможного перехода
В данный момент футболист пребывает в статусе свободного агента.
31.05.2022 09:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
Министр внутренних дел Франции заявил, что Клопп способствовал беспорядкам на финале Лиги чемпионов
Ранее стало известно, что британские фанаты пытались прорваться на стадион без билетов.
31.05.2022 09:02
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сандро Шварц: Не покинул «Динамо» сразу, потому что этот клуб в моем сердце
Сандро Шварц: Не покинул «Динамо» сразу, потому что этот клуб в моем сердце
Немецкий специалист проработал у руля бело-голубых почти два года.
30.05.2022 23:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Перишич подписал двухлетний контракт с «Тоттенхэмом»
В минувшем сезоне 33-летний нападающий забил 10 голов и отдал девять голевых передач.
30.05.2022 23:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ждем великую дуэль Василевский — Шестеркин! Как русский вратарь вывел «рейнджеров» в полуфинал Кубка Стэнли (видео)
В седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уверенно переиграл «Каролину» (6:2) благодаря сделавшему 37 сэйвов Игорю Шестеркину и теперь сыграет в полуфинале Кубка Стэнли с «Тампой».
Тренера-расиста от волейбола Россия забанила на два года. Теперь по Воронкову плачет Турция?
Всероссийская федерация волейбола наконец-то определилась с наказанием для наставника женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.
«Готов пройти проверку на полиграфе. Никуда из РПЛ не ухожу». Ашот Хачатурянц — о себе и лиге
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц после общего собрания лиги подвел итоги минувшего сезона и заглянул в будущий.
От Сафонова до Кассьерры, с запасным Соболевым и тренером Федотовым. Символическая сборная сезона-2021/22
«Плеймейкер» составил свой вариант сборной лучших игроков российского футбольного сезона с учетом матчей РПЛ, Кубка России и еврокубков. Спойлер: Артем Дзюба не попал даже в запас.
Финал Кубка — как ветер перемен. Надо сделать футбол в РПЛ таким же
Сезон в российском футболе завершился очень ярко: финал Кубка страны напомнил о давно забытых эмоциях, когда на игре бушуют полные «Лужники», перед матчем народ ищет лишние билетики, а сам антураж встречи вызывает ощущение праздника.
Тренер нашего детства. Как Олег Романцев дал России футбол, который ей нравился
Воскресная победа «Спартака» в Кубке России стала первой с 2003 года. Предыдущая была одержана еще при Олеге Романцеве – самом успешном тренере красно-белого клуба. Его портретом мы продолжаем цикл статей, приуроченный к 30-летию российского спорта.
Андрей Червиченко: Ваноли считал Бакаева эгоистом? Хм. Зелимхан впишется в игру «Зенита»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о победе красно-белых в финале Кубка России и уходе из команды Зелимхана Бакаева.
«Кому еще вручать «Золотой мяч», если не Бензема?» Ведущий «Матч ТВ» — об итогах футбольного сезона
Ведущий «Матч ТВ» Алексей Кочетков поделился с «Плеймейкером» мнением о том, кто был лучшим в завершившемся европейском футбольном сезоне.
Финны — чемпионы, Филппула — в «Золотом клубе», Канада — в бешенстве. Как шведские судьи испортили финал ЧМХ-2022
В решающем матче чемпиона мира в Тампере сборная Финляндии в овертайме победила канадцев (4:3) и оформила дубль, добавив это золото к триумфу на Олимпиаде в Пекине.
«Старались сыграть как «Реал»!» Джикия — о том, как «Спартак» спустя 19 лет завоевал Кубок России
Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после финала Кубка России против «Динамо» (2:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика