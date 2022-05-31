Домашние матчи сборной Белоруссии в Лиге наций пройдут в Сербии без зрителей

Стало известно о том, где сборная Белоруссии будет проводить свои домашние матчи в Лиге Наций.

По информации Novosti.rs, встречи пройдут в сербском городе Нови-Сад. Отмечается, что данное решение приняли в исполнительном комитете УЕФА. Также утверждается, что игры национальной команды состоятся без зрителей на стадионе.

Напомним, что сборная Белоруссии выступает в Лиге С. Ее соперниками по квартету 3 стали Словакия, Азербайджан и Казахстан. Домашние встречи команды Георгия Кондратьева пройдут 3, 6 и 10 июня.

Ранее УЕФА объявил о том, что на территории Белоруссии не будут проводиться матчи под эгидой организации.