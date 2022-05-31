В «Ливерпуле» требуют извинений от министра спорта Франции за ситуацию в финале Лиги чемпионов

Исполнительный директор «Ливерпуля» Билли Хоган отреагировал на слова министра спорта Франции Амели Удеа-Кастеры о том, что клуб причастен к беспорядкам вокруг стадиона «Стад де Франс» перед финальным матчем Лиги чемпионов.

Ранее Удеа-Кастера заявила, что в сложившийся ситуации виноваты УЕФА и руководство «мерсисайдцев».

– Мы удивлены подобными заявлениями. На тот момент независимое расследование не было проведено. Я считаю недопустимым делать выводы до установления всех фактов. Председатель совета директоров «Ливерпуля» отправил письмо министру спорта Франции, в котором клуб выразил свою позицию и потребовал принести извинения нашим фанатам, – цитирует Хогана Sky Sports.

Напомним, глава Минспорта Франции сообщила, что «Ливерпуль» настоял на том, чтобы УЕФА не реализовывал билеты на финал Лиги чемпионов исключительно через специальное мобильное приложение. В связи с этим, стали распространяться бумажные билеты, часть которых оказалась фальшивой.

Добавим, что на стадион «Стад де Франс» пыталось прорваться большое количество болельщиков «Ливерпуля», не имевших при себе билетов на матч. В результате беспорядков органы правопорядка были вынуждены применять слезоточивый газ.