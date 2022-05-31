Защитник «Сочи» Родриго может перейти в «Партизан» или «Црвену Звезду»

Два топовых клуба чемпионат Сербии заинтересованы в подписании центрального защитника «Сочи» Родриго.

Как сообщает портал «Метарейтинг», 26-летнего бразильца хотят приобрести «Партизан» и «Црвена Звезда». Отмечается, что одна из этих команд уже отправила сочинцам официальное предложение по трансферу футболиста за три миллиона евро.

Напомним, что Родриго перешел в «Сочи» летом 2021 года на правах свободного агента. Всего в составе «барсов» он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Атлетико Минейро» и «Жил Висенте».