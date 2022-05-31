Тренер «Ливингстона» выразил мнение, что голкипер из России Коновалов может дорасти до уровня АПЛ

Главный тренер «Ливингстона» Дэвид Мартиндейл ответил на вопрос о том, способен ли вратарь клуба Иван Коновалов в будущем оказаться в чемпионате Англии.

Ранее 27-летний россиянин заявил, что его мечтой является выступление в составе «Ливерпуля».

– Для начала ему нужно забронировать за собой свитер с первым номером в «Ливингстоне». Но шотландский чемпионат – действительно хорошая платформа для перехода в Англию. Если Иван будет работать усердно, из тура в тур будет показывать, на что способен, то ему многое по плечу, – цитирует Мартиндейла Sport24.ru.

Напомним, что Коновалов перешел в «Ливингстон» в январе этого года, подписав с шотландской командой контракт до 31 мая 2023-го. С тех пор он принял участие в трех матчах, пропустил один гол и два раза отстоял «на ноль».

В РПЛ вратарь защищал цвета «Рубина» и «Урала». При этом футболист является воспитанником академии «Спартака».