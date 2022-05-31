ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер «Ливингстона» выразил мнение, что голкипер из России Коновалов может дорасти до уровня АПЛ

Футболист выступает за шотландский клуб с января этого года.
31 мая 2022 14:27
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Ливингстона» Дэвид Мартиндейл ответил на вопрос о том, способен ли вратарь клуба Иван Коновалов в будущем оказаться в чемпионате Англии.

Ранее 27-летний россиянин заявил, что его мечтой является выступление в составе «Ливерпуля».

– Для начала ему нужно забронировать за собой свитер с первым номером в «Ливингстоне». Но шотландский чемпионат – действительно хорошая платформа для перехода в Англию. Если Иван будет работать усердно, из тура в тур будет показывать, на что способен, то ему многое по плечу, – цитирует Мартиндейла Sport24.ru.

Напомним, что Коновалов перешел в «Ливингстон» в январе этого года, подписав с шотландской командой контракт до 31 мая 2023-го. С тех пор он принял участие в трех матчах, пропустил один гол и два раза отстоял «на ноль».

В РПЛ вратарь защищал цвета «Рубина» и «Урала». При этом футболист является воспитанником академии «Спартака».

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Борис Ротенберг ушел из «Локомотива»
Борис Ротенберг ушел из «Локомотива»
У защитника истек контракт с «железнодорожниками».
31.05.2022 17:48
Футбол
автор: Максим Скороходов
Защитник «Рубина» Уремович перешел в «Герту» на правах свободного агента
Ранее сообщалось, что новым тренером команды станет Сандро Шварц, работавший в «Динамо».
31.05.2022 17:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«ПСЖ» предлагает Зидану 25 млн евро в год за работу главным тренером
«ПСЖ» предлагает Зидану 25 млн евро в год за работу главным тренером
Французский гранд недоволен Почеттино.
31.05.2022 17:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
Григорий Иванов: Бикфалви счастлив в «Урале» и никуда уходить не собирается
Клубный босс опроверг информацию о желании игрока попробовать себя в топ-клубе
31.05.2022 17:00
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Спартак» опубликовал видеоролик про финал Кубка России
В решающем матче красно-белые победили «Динамо» и завоевали трофей.
31.05.2022 16:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Федотов попросил не мучить его вопросами о своем будущем
Слухи отправляют специалиста в столицу
31.05.2022 16:15
Футбол
автор: Александр Шульгин
Нападающий Кротов не смог сдержать слез на прощальном ролике «Уфы» (видео)
Форвард и клуб не стали продлевать контракт после вылета в ФНЛ.
31.05.2022 16:11
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тульский «Арсенал» получил лицензию на участие в ФНЛ-1
Тульский «Арсенал» получил лицензию на участие в ФНЛ-1
В прошлом сезоне клуб выступал в РПЛ.
31.05.2022 15:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
КДК РФС рассмотрит удаления футболистов «Спартака» и «Динамо» за драку в финале Кубка России
По красной карточке получили Николсон и Макаров соответственно.
31.05.2022 15:17
Футбол
автор: Максим Скороходов
Наумов заявил, что уход Рыбуса из «Локомотива» станет потерей для московского клуба
Польский футболист покинул команду РПЛ на правах свободного агента.
31.05.2022 15:12
Футбол
автор: Владислав Корегин
Феерия от Макдэвида и мало голов в дерби русских супервратарей. Расклады на полуфиналы Кубка Стэнли
За океаном стартуют финалы конференций: на Востоке «Тампа» сразится с «Рейнджерс», на Западе «Колорадо» ждет непростая серия с «Эдмонтоном».
Кирилл Капризов — о «синдроме второго сезона», фаворитах «Колдер Трофи» и американской визе
Лучший российский легионер регулярного чемпионата НХЛ-2021/22 Кирилл Капризов дал большую пресс-конференцию в Москве, в том числе эксклюзивно пообщавшись с корреспондентом «Плеймейкера».
Правила жизни Саши Кокорина. Как дела у нашего легионера «Фиорентины»
Минувший сезон Александр Кокорин просидел в запасе флорентийской команды, но возвращаться в Россию он, по словам его агента, не торопится. «Плеймейкер» вспоминает высказывания нападающего, который отправлялся в Италию за трофеями, а теперь ходит в неудачниках.
Ждем великую дуэль Василевский — Шестеркин! Как русский вратарь вывел «рейнджеров» в полуфинал Кубка Стэнли (видео)
В седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уверенно переиграл «Каролину» (6:2) благодаря сделавшему 37 сэйвов Игорю Шестеркину и теперь сыграет в полуфинале Кубка Стэнли с «Тампой».
Тренера-расиста от волейбола Россия забанила на два года. Теперь по Воронкову плачет Турция?
Всероссийская федерация волейбола наконец-то определилась с наказанием для наставника женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.
«Готов пройти проверку на полиграфе. Никуда из РПЛ не ухожу». Ашот Хачатурянц — о себе и лиге
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц после общего собрания лиги подвел итоги минувшего сезона и заглянул в будущий.
От Сафонова до Кассьерры, с запасным Соболевым и тренером Федотовым. Символическая сборная сезона-2021/22
«Плеймейкер» составил свой вариант сборной лучших игроков российского футбольного сезона с учетом матчей РПЛ, Кубка России и еврокубков. Спойлер: Артем Дзюба не попал даже в запас.
Финал Кубка — как ветер перемен. Надо сделать футбол в РПЛ таким же
Сезон в российском футболе завершился очень ярко: финал Кубка страны напомнил о давно забытых эмоциях, когда на игре бушуют полные «Лужники», перед матчем народ ищет лишние билетики, а сам антураж встречи вызывает ощущение праздника.
Тренер нашего детства. Как Олег Романцев дал России футбол, который ей нравился
Воскресная победа «Спартака» в Кубке России стала первой с 2003 года. Предыдущая была одержана еще при Олеге Романцеве – самом успешном тренере красно-белого клуба. Его портретом мы продолжаем цикл статей, приуроченный к 30-летию российского спорта.
Андрей Червиченко: Ваноли считал Бакаева эгоистом? Хм. Зелимхан впишется в игру «Зенита»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о победе красно-белых в финале Кубка России и уходе из команды Зелимхана Бакаева.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика