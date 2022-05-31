«Крылья Советов» объявили о выкупе контракта защитника Барача у «Сочи»

Центральный защитник Матео Барач подписал полноценный контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

По информации источника, команда заключила с 27-летним хорватом, арендованном у «Сочи» до конца сезона-2021/22, двухлетнее соглашение. Согласно данным портала Transfermarkt, самарцы заплатили за переход футболиста 500 тысяч евро.

Напомним, что Барач перешел в «Крылья Советов» в феврале этого года. Всего за волжан он отыграл шесть матчей, забив один гол.

В составе «Сочи» защитник провел 14 встреч, не отличившись результативными действиями.