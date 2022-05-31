«Динамо» рассматривает Федотова в качестве главного кандидата на должность тренера клуба

Руководство «Динамо» определилось с основным кандидатом на пост главного тренера клуба после ухода Сандро Шварца.

Как сообщает Sport24.ru, бело-голубые рассчитывают пригласить в команду наставника «Сочи» Владимира Федотова.

По информации источника, в данный момент 55-летний специалист раздумывает над тем, чтобы остаться в стане «барсов» на следующий сезон. Отмечается, что тренер уже получил улучшенное предложение от сочинцев по продлению контракта.

Добавим, что Федотов возглавляет «Сочи» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 его команда завоевала серебряные медали РПЛ, набрав 56 очков в 30 турах. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.