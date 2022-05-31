Наумов заявил, что уход Рыбуса из «Локомотива» станет потерей для московского клуба

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу ухода из клуба левого защитника Мацея Рыбуса.

Отметим, что 32-летний поляк покинул московскую команду в связи с истечением срока контракта.

– Не думаю, что «Локомотив» мог как-то повлиять на решение Мацея, здесь сработала политика. К сожалению, в сегодняшних условиях легионеров мы будем терять. Конечно, уход Рыбуса это потеря для «Локомотива», но есть молодые игроки, которые смогут его заменить, – цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Рыбус выступал за «Локомотив» с июля 2017 года. За железнодорожников он провел больше всего матчей в своей карьере (136), чем за любой другой клуб. В них футболист забил три гола и отдал 12 результативных передач.

В составе красно-зеленых Рыбус стал чемпионом России в сезоне-2017/18, а также завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.