КДК РФС рассмотрит удаления футболистов «Спартака» и «Динамо» за драку в финале Кубка России

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, вопросы каких нарушений будет рассматривать по итогу финала Кубка России «Спартак» - «Динамо» (2:1).

«Будем рассматривать два удаления — Николсона и Макарова. Также рассмотрим использование пиротехники и скандирование ненормативной лексики болельщиками «Динамо». Рассмотрим выход за пределы технической зоны Ваноли и Шварца», - приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что потасовка началась после того, как нападающий «Спартака» Шамар Николсон ударил по лицу полузащитника «Динамо» Николо Моро. Перед этим его одноклубник Даниил Фомин не забил пенальти в компенсированное ко второму тайму время.