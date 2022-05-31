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Григорий Иванов: Бикфалви счастлив в «Урале» и никуда уходить не собирается

Клубный босс опроверг информацию о желании игрока попробовать себя в топ-клубе
31 мая 2022 17:00
автор: Александр Шульгин

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отреагировал на заявление футболиста команды Эрика Бикфалви о том, что игрок желает попробовать свои силы в топ-клубе РПЛ.

«Впервые слышу, что у Эрика есть агент. Он уходить никуда не собирается, но если будет предложение, то, конечно, мы его рассмотрим. Но на сегодняшний день могу сказать, что Бикфалви счастлив в «Урале и уходить он никуда не собирается. Он играет в каждом матче, забивает голы за «Урал. Мы ждем его на сборах», - приводит слова Иванова «РБ-Спорт».

В минувшем сезоне Бикфалви провел 29 матчей, в которых забил десять мячей и отдал две голевые передачи.

источник: «РБ-Спорт»
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