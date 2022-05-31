Польский полузащитник Августиняк принял решение не продлевать контракт с «Уралом»

Польский полузащитник Рафал Августиняк принял решение не продлевать контракт с «Уралом» и покинет команду этим летом.

«Я говорил с женой, и из-за политической ситуации мы не можем остаться в России. Это сложное решение, потому что я хотел продолжать играть на Урале. Спасибо большое за три года! Удачи!», - приводит слова футболиста пресс-служба «Урала».

Состав «Урала» Августиняк пополнил в июле 2019 года, перейдя в российскую команду из польского клуба «Медзь Легница». За «шмелей» хавбек провел больше всего матчей, чем за любой другой клуб - 87. В них он забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.