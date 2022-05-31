Ребров рассказал, какие эмоции испытал от завоевания трофея в качестве административного сотрудника

Бывший голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал, чем отличаются эмоции от завоевания трофея в качестве игрока и в качестве административного сотрудника клуба.

«Поучаствовать в процессе добычи трофея для клуба в роли футболиста - круто. А в административной роли - еще круче! Потому что так ты отвечаешь не только за себя, но и много за кого ещё.

Перемены в моей футбольной жизни произошли так быстро, что голова шла кругом. Но сейчас понимаю, насколько интересна жизнь после карьеры игрока. Спасибо клубу, тренерскому штабу и Луке Каттани за такую возможность», - написал Ребров в своем телеграм-канале.

Напомним, в сезоне 2016/17 Артем стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе красно-белых. В 2021 году Ребров объявил о завершении спортивной карьеры и перешел на должность технического координатора, в чьи обязанности входит организация взаимодействия игроков с тренерским штабом команды.

29 мая 2022 года «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финале московское «Динамо».