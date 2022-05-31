«Рубин» подтвердил уход Филипа Уремовича

Пресс-служба «Рубина» объявила об уходе защитника Филипа Уремовича. Хорватский футболист расторг контракт с клубом в связи с вылетом команды в ФНЛ.

«Удачи в дальнейшей карьере, Фил!» – сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что игрок заключил договор с немецкой «Гертой», которую, как пишет пресса, возглавит бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

Что касается Уремовича, то 25-летний защитник выступал за «Рубин» с 2018 года. За это время он провел 97 матчей и забил один гол.