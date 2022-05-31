«Рубин» объявил о переходе экс-футболиста «Спартака» Александра Зотова

Полузащитник «Енисея» Александр Зотов перешел в «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Сегодня, 31 мая, российский футболист заключил двухлетнее соглашение. Другие детали его контракта не раскрываются.

Напомним, Зотов – воспитанник «Спартака». За первую команду красно-белых он провел 38 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса. Также футболист выступал за московское «Динамо», тульский «Арсенал», «Томь» и ярославский «Шинник».

Что касается «Рубина», то команда Леонида Слуцкого проведет следующую кампанию в ФНЛ.