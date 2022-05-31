Азар уверен, что Бензема получит «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не сомневается, что его партнер по команде Карим Бензема получит «Золотой мяч» по итогам 2022 года.

«Равных Бензема нет. Де Брейне, Куртуа, Мане и Винисиус провели очень хороший сезон. Но если принять во внимание все аспекты, «Золотой мяч» уже на 99% у него.

Думаю, он возьмет эту награду. Я надеюсь на это, потому что Карим заслужил «Золотой мяч», – сказал бельгиец, чьи слова приводит Marca.

Напомним, 34-летний Бензема помог «Реалу» выиграть чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром турнира, а также лучшим игроком прошедшего розыгрыша.

Ранее сообщалось, что «сливочные» продлят контракт с французом до 2024 года.