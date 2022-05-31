ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Азар уверен, что Бензема получит «Золотой мяч»

Ранее подобное мнение выразил форвард «ПСЖ» Лионель Месси.
31 мая 2022 22:57
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не сомневается, что его партнер по команде Карим Бензема получит «Золотой мяч» по итогам 2022 года.

«Равных Бензема нет. Де Брейне, Куртуа, Мане и Винисиус провели очень хороший сезон. Но если принять во внимание все аспекты, «Золотой мяч» уже на 99% у него.

Думаю, он возьмет эту награду. Я надеюсь на это, потому что Карим заслужил «Золотой мяч», – сказал бельгиец, чьи слова приводит Marca.

Напомним, 34-летний Бензема помог «Реалу» выиграть чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром турнира, а также лучшим игроком прошедшего розыгрыша.

Ранее сообщалось, что «сливочные» продлят контракт с французом до 2024 года.

источник: Marca
Это интересно:
«Уберите это, мы хотим смотреть футбол». Ван Бастен - о шоу перед финалом Лиги чемпионов
Ветеран недоволен околофутбольными моментами на главном матче европейского сезона
31.05.2022 23:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
Эдер Милиато продлит контракт с «Реалом» на улучшенных условиях
Бразилец помог «сливочным» выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.
31.05.2022 23:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Витсель может стать игроком «Марселя»
Бельгиец покидает дортмундскую «Боруссию»
31.05.2022 23:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
Азар уверен, что Бензема получит «Золотой мяч»
Ранее подобное мнение выразил форвард «ПСЖ» Лионель Месси.
31.05.2022 22:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Эльче» надеется сбить цену на Понсе
Испанцы хотят оставить игрока, но не готовы платить указанную в соглашении сумму
31.05.2022 21:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
Бывший капитан «Ахмата» Олег Иванов стал игроком «Рубина»
Ранее казанский клуб подписал экс-полузащитника «Спартака» Александра Зотова и форварда «Кубани» Владимира Чуперку.
31.05.2022 21:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Рубин» объявил о переходе экс-футболиста «Спартака» Александра Зотова
За первую команду красно-белых он провел 38 матчей.
31.05.2022 20:58
Футбол
Форвард «Кубани» Чуперка стал игроком «Рубина»
Казанский клуб начал подготовку к выступлению в ФНЛ.
31.05.2022 20:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Рубин» подтвердил уход Филипа Уремовича
Ранее стало известно, что футболист перешел в берлинскую «Герту».
31.05.2022 20:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бывшим полузащитником «Уфы» Мрзляком интересуются два клуба РПЛ
Башкирская команда по результатам стыковых матчей вылетела в ФНЛ.
31.05.2022 19:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Был «звездой» — станет звездой! Радулов возвращается в КХЛ
Один из ярчайших форвардов страны 35-летний Александр Радулов покинул клуб НХЛ «Даллас Старз» и с нового сезона будет выступать в КХЛ за «Ак Барс».
«Однажды попросили обменять клюшку на конфеты!» Капризов рассказал о США, НХЛ, КХЛ, Головине, Dota2 и даже «Реале»
Лучший российский бомбардир минувшего регулярного чемпионата НХЛ (108 очков, рекорд клуба «Миннесоты Уайлд»!), обладатель «Колдер Трофи»-2021 и автор 7 голов в Кубке Стэнли-2022 Кирилл Капризов дал в Москве большое интервью, в котором поведал о жизни за океаном и неразрывной связи с родиной.
Феерия от Макдэвида и мало голов в дерби русских супервратарей. Расклады на полуфиналы Кубка Стэнли
За океаном стартуют финалы конференций: на Востоке «Тампа» сразится с «Рейнджерс», на Западе «Колорадо» ждет непростая серия с «Эдмонтоном».
Кирилл Капризов — о «синдроме второго сезона», фаворитах «Колдер Трофи» и американской визе
Лучший российский легионер регулярного чемпионата НХЛ-2021/22 Кирилл Капризов дал большую пресс-конференцию в Москве, в том числе эксклюзивно пообщавшись с корреспондентом «Плеймейкера».
Правила жизни Саши Кокорина. Как дела у нашего легионера «Фиорентины»
Минувший сезон Александр Кокорин просидел в запасе флорентийской команды, но возвращаться в Россию он, по словам его агента, не торопится. «Плеймейкер» вспоминает высказывания нападающего, который отправлялся в Италию за трофеями, а теперь ходит в неудачниках.
Ждем великую дуэль Василевский — Шестеркин! Как русский вратарь вывел «рейнджеров» в полуфинал Кубка Стэнли (видео)
В седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уверенно переиграл «Каролину» (6:2) благодаря сделавшему 37 сэйвов Игорю Шестеркину и теперь сыграет в полуфинале Кубка Стэнли с «Тампой».
Тренера-расиста от волейбола Россия забанила на два года. Теперь по Воронкову плачет Турция?
Всероссийская федерация волейбола наконец-то определилась с наказанием для наставника женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.
«Готов пройти проверку на полиграфе. Никуда из РПЛ не ухожу». Ашот Хачатурянц — о себе и лиге
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц после общего собрания лиги подвел итоги минувшего сезона и заглянул в будущий.
От Сафонова до Кассьерры, с запасным Соболевым и тренером Федотовым. Символическая сборная сезона-2021/22
«Плеймейкер» составил свой вариант сборной лучших игроков российского футбольного сезона с учетом матчей РПЛ, Кубка России и еврокубков. Спойлер: Артем Дзюба не попал даже в запас.
Финал Кубка — как ветер перемен. Надо сделать футбол в РПЛ таким же
Сезон в российском футболе завершился очень ярко: финал Кубка страны напомнил о давно забытых эмоциях, когда на игре бушуют полные «Лужники», перед матчем народ ищет лишние билетики, а сам антураж встречи вызывает ощущение праздника.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика