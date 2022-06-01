Бывший помощник Эмери, работавший в «Спартаке», возглавил «Сарагосу»

«Сарагоса» объявила о назначении на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

С испанским специалистом подписан контракт до 2024 года.

Карседо известен, прежде всего, как помощник Унаи Эмери, с которым он работал в том числе в «Спартаке».

В качестве главного тренера 48-летний специалист возглавлял «Ибицу», которую смог вывести в сегунду попутно выбив мадридский «Реал» из Кубка Короля. Из «Ибицы» Карседо был уволен в конце 2021 года после серии без побед из шести матчей.

Отметим, что «Сарагоса» также выступает в сегунде - втором по силе дивизионе Испании. Презентация нового главного тренера пройдет завтра на стадионе «Ла Ромареда».