«Бавария» хочет заменить Левандовски Стерлингом

Мюнхенская «Бавария» ищет футболиста, который заменит в атаке нападающего Роберта Левандовски.
Этим футболистом может стать Рахим Стерлинг, сообщает RT, ссылаясь на The Sun.
По данным источника, за игрока «Манчестер Сити» «Бавария» поспорит с мадридским «Реалом» и «Челси».
Контракт Стерлинга с «горожанами» истекает летом следующего года, на данный момент его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.
В прошлом сезоне 27-летний вингер забил 17 мячей и отдал девять голевых передач в 47 матчах за «Манчестер Сити».
источник: «RT на русском»