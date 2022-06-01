«Бавария» хочет заменить Левандовски Стерлингом

Мюнхенская «Бавария» ищет футболиста, который заменит в атаке нападающего Роберта Левандовски.

Этим футболистом может стать Рахим Стерлинг, сообщает RT, ссылаясь на The Sun.

По данным источника, за игрока «Манчестер Сити» «Бавария» поспорит с мадридским «Реалом» и «Челси».

Контракт Стерлинга с «горожанами» истекает летом следующего года, на данный момент его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний вингер забил 17 мячей и отдал девять голевых передач в 47 матчах за «Манчестер Сити».