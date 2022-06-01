Кержаков подтвердил, что не получал предложений от «Нижнего Новгорода» по новому контракту

Российский тренер Александр Кержаков рассказал, собираетcя ли «Нижний Новгород» продолжать с ним сотрудничество.

«Нижний Новгород» не продлил со мной контракт, он перестал действовать с сегодняшнего дня — 1 июня. Веду ли с клубом переговоры? Ну, поверхностно что-то обсуждается, но никаких конкретных предложений от «Нижнего Новгорода» сейчас нет», - приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Напомним, что Кержаков возглавил «Нижний Новгород», перед началом прошлого сезона. Под его руководством команда набрала 33 очка и заняла 11-е место в российской премьер-лиге, несмотря на то, что за год до этого выступала в ФНЛ.