Агент Языджи не будет общаться с «Зенитом» до окончания переговоров с ЦСКА

Адам Чебеджи, агент турецкого футболиста «Лилля» Юсуфа Языджи, заявил, что его клиент может перейти в «Зенит» только в случае провала переговоров с ЦСКА.

Напомним, что сезон Языджи заканчивал в армейском клубе, который арендовал хавбека.

«Никто из «Зенита» со мной не связывался. Я не встречался и не общался вообще ни с кем, кроме ЦСКА. Это дело принципа. Пока не решится судьба Юсуфа в ЦСКА, мы не станем начинать переговоры ни с одним другим клубом. Армейский клуб находится на первом месте для нас. Здесь нас очень любит и уважают. Юсуф тоже питает очень теплые чувства к клубу и действительно хочет остаться именно в этой команде. Все еще очень надеюсь, что ЦСКА сможет договориться с «Лиллем», - приводит слова Чебеджи Sport24.ru.

В составе ЦСКА Языджи провел 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

По данным СМИ, армейцев не устраивают финансовые запросы французского клуба. В стане красно-синих считают, что хавбек не стоит 11,5 млн евро.