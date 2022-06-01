Американская компания RedBird Capital Partners стала основным собственником «Милана»

«Милан» на своем официальном сайте объявил о заключении соглашения между американской компанией RedBird Capital Partners и британской организацией Elliott Advisors UK Limited.

Согласно нему RedBird, заплатив 1,2 млрд евро, станет основным собственником итальянского клуба, в то же время Elliott Advisors будет иметь не только долю в «Милане», но и место в совете директоров «россонери».

Напомним, что «Милан» в этом году впервые за 11 лет выиграл серию А.

Добавим, что RedBird является инвестором Fenway Sports Group, которая владеет в том числе английским «Ливерпулем».