Бэйл ушел из «Реала»

Нападающий Гарет Бэйл объявил об уходе из «Реала», сообщает RT, ссылаясь на социальные сети футболиста.

Контракт между форвардом и клубом был заключен до 30 июня.

Напомним, что Бэйл пополнил состав «сливочных» в сентябре 2013 года. С этого момента «Реал» с валлийцем в составе выиграл 16 трофеев, в том числе пять раз Лигу чемпионов и четыре Клубных чемпионата мира.

Всего Бэйл провел 258 матчей за «Реал», больше чем за любой другой клуб, в которых забил 106 мячей и отдал 67 голевых передач.