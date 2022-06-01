Колосков - о расставании «Нижнего Новгорода» с Кержаковым: Посмотрим через год

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил решение «Нижнего Новгорода» не продлевать контракт с главным тренером Александром Кержаковым.

«Если с тренером не продлили контракт, значит, есть какие-то причины для этого. Никто в ущерб себе ничего не делает. Значит, были какие-то вопросы, которые привели к тому, что контракт не продлили. Потеря или нет — посмотрим через год, когда поработает новый тренер. Можно будет сравнить», - приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что Кержаков возглавил «Нижний Новгород», перед началом прошлого сезона. Под его руководством команда набрала 33 очка и заняла 11-е место в российской премьер-лиге, несмотря на то, что за год до этого выступала в ФНЛ.