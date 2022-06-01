«Динамо» из Дрездена рассталось с российским вратарем Митрюшкиным после вылета в третий дивизион

Дрезденское «Динамо» после вылета из второй бундеслиги объявило о расставании с рядом футболистов, среди них был российский вратарь Антон Митрюшкин.

Контракт позволял 26-летнему голкиперу покинуть команду в случае понижения в классе.

Митрюшкин пополнил состав «Динамо» в июле прошлого года, перейдя в команду из «Фортуны». Всего россиянин провел четыре матча за клуб из Дрездена, в которых пропустил восемь голов и сыграл один раз «на ноль».

Напомним, что Митрюшкин является чемпионом Европы в возрасте до 17 лет