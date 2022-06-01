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Зума приговорен к общественным работам за жестокое обращение с животным

Ранее футболиста оштрафовал «Вест Хэм».
01 июня 2022 14:17
автор: Александр Поволоцкий

Суд вынес наказание французскому защитнику «Вест Хэма» Курту Зума.

По информации Sky Sports, 27-летний футболист приговорен к 180 часам общественных работ за жестокое обращение с животным. Зуме запрещено держать кошек дома в течение ближайших пяти лет.

Напомним, что в феврале текущего года в интернете появилось видео, как Курт бьет свою кошку. Как пояснил футболист, он таким образом наказал животное за разбитую вазу Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек у француза.

«Вест Хэм» оштрафовал своего игрока на 250 тысяч фунтов. Деньги были направлены на помощь животным.

В минувшем сезоне Зума провел 24 игры, в которых забил один гол.

источник: Sky Sports
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