«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе полузащитника Поля Погба.

Как сообщает официальный сайт манкунианцев, клуб решил не продлевать контракт с 29-летним футболистом. Соглашение с французом истекает в конце июня.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Ювентус» сделал предложение Погба. Туринский клуб ждет ответа от хавбека в ближайшие десять дней. Рыночная стоимость Погба оценивается в 55 миллионов евро.

В минувшем сезоне Поль провел 27 матчей, в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач.