«Ювентус» интересуется нападающим «Марселя» Миликом

«Ювентус» рассматривает вариант с приобретением форварда «Марселя» Аркадиуша Милика.

Как сообщает Corriere dello Sport, туринский клуб может купить 28-летнего футболиста уже в летнее трансферное окно. Отмечается, что «Ювентус» рассчитывает на то, что Милик заменит ушедшего Пауло Дибалу и будет играть в паре с другим нападающим Душаном Влаховичем.

Напомним, что «Марсель» арендовал Аркадиуша у «Наполи» в январе прошлого года до окончания сезона-2021/2022.



В минувшем чемпионате поляк провел 37 матчей, в которых забил 20 мячей.