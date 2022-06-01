Барроу готов продолжить карьеру в «Зените»

Луиджи Соррентино, агент гамбийского полузащитника «Болоньи» Мусы Барроу, заявил, что его клиент готов рассмотреть предложения от российских клубов, в частности от «Зенита».

«Конечно. Сумма трансфера? Можно говорить примерно о 20 миллионах евро, как указано на Transfermarkt», - приводит слова Соррентино «РБ-Спорт».

Контракт Барроу с «Болоньей» рассчитан до 30 июня 2024 года. В завершившемся сезоне 23-летний вингер забил шесть мячей и отдал семь голевых передач в 35 играх за клуб.