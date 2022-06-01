Мане согласовал трехлетний контракт с «Баварией»

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане близок к переходу в мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает в своем твиттере журналист Дэйв Оскоп, 30-летний футболист уже согласовал с мюнхенским клубом трехлетний контракт. «Ливерпуль» и «Бавария» начали переговоры о сумме сделки.

Ранее сообщалось, что в подписании Мане были заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ».

Сенегалец выступает за «красных» с 2016 года, перейдя из «Саутгемптона». Всего за «Ливерпуль» Мане провел 269 матчей, забил 120 голов и отдал 48 голевых передач.