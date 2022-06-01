Фанаты «Зенита» отреагировали на вступление в силу закона о fan-ID

Болельщики «Зенита» «Ландскрона» отреагировали на вступление в силу закона о fan-ID.

«Несмотря на всю явную нерациональность и нецелесообразность новых поправок, которые идут вразрез с интересами спортивных организаций, болельщиков и государства, лоббистам закона о fan-ID вновь и вновь удается отстаивать данные нововведения. Где та граница, когда личные интересы отдельной группы лиц будут отвергнуты ради идей развития футбола и атмосферы праздника?» - говорится в заявлении «Ландскроны».

Отметим, что для получения соответствующего документа нужно подать заявление на его оформление на портале «Госуслуги». Без предъявления «паспорта болельщика» вход на спортивные мероприятия должен быть запрещен.

Подобная система уже действовала в России на домашних Кубке конфедераций и чемпионате мира по футболу.