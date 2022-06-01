РФС дисквалифицировал Макарова и Николсона на два матча Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал форварда «Спартака» Шамара Николсона и хавбека «Динамо» Дениса Макарова.

Как сообщает официальный сайт союза, футболисты дисквалифицированы на два матча Кубка России. Решение принято по итогам финального матча минувшего турнира.

Напомним, что Николсон и Макаров после финального свистка получили прямые красные карточки за агрессивное поведение. Нападающий «Спартака» Шамар Николсон ударил полузащитника «Динамо» Николу Моро. Затем к конфликту подключился Макаров.

Добавим, что за выход за пределы технической зоны оштрафованы главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли (на 30 тысяч рублей) и наставник «Динамо» Сандро Шварц (десять тысяч).