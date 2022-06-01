Камавинга признался, что разговаривал с Тчуамени по поводу перехода в «Реал»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга выразил надежду на то, что хавбек «Монако» Орельен Тчуамени перейдет в мадридский клуб.

«Я надеюсь, что Тчуамени перейдет в «Реал». Я уже говорил с ним по этому поводу. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», - приводит итальянский журналист Фабрицио Романо слова Камавинга.

Отметим, что действующее соглашение игрока с монегасками рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

Напомним, Тчуамени перешел в «Монако» из «Бордо» в январе 2020 года за 18 млн евро. С тех пор он провел за команду 95 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.