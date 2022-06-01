«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Лингарда

«Манчестер Юнайтед» объявил о расставании с хавбеком Джесси Лингардом.

Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 29-летний футболист уйдет из команды свободным агентом 30 июня. Джесси является воспитанником клуба, играя за академию «МЮ» с восьми лет. За основную команду он дебютировал в 2014 году.

Добавим, что Лингард забил 35 мячей и отдал 21 голевую передачу в 232 встречах за «Манчестер Юнайтед».

В сентябре прошлого года клуб предложил полузащитнику новый контракт, но игрок ответил отказом.