«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Лингарда

«Манчестер Юнайтед» объявил о расставании с хавбеком Джесси Лингардом.
Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 29-летний футболист уйдет из команды свободным агентом 30 июня. Джесси является воспитанником клуба, играя за академию «МЮ» с восьми лет. За основную команду он дебютировал в 2014 году.
Добавим, что Лингард забил 35 мячей и отдал 21 голевую передачу в 232 встречах за «Манчестер Юнайтед».
В сентябре прошлого года клуб предложил полузащитнику новый контракт, но игрок ответил отказом.
источник: ФК «Манчестер Юнайтед»