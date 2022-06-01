ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Умер экс-футболист «Ротора» и ЦСКА Беркетов

Защитник провел четыре матча за олимпийскую сборную России.
01 июня 2022 19:44
автор: Александр Поволоцкий

Скончался экс-защитник волгоградского «Ротора» и московского ЦСКА Александр Беркетов.

Как сообщает ТАСС, бывший футболист умер в возрасте 46 лет. Причины смерти не разглашаются.

«Да, это правда, час назад это случилось. Светлая память, решаем вопрос о церемонии прощания. Большой талант и чистого сердца человек, который не раскрыл себя в футболе даже на 30%», - рассказал бывший директор «Ротора» Рохус Шох.

Добавим, что в составе волгоградского клуба Беркетов выигрывал серебро чемпионата России (1997). Выступая за ЦСКА, стал победителем турнира в 2003 году, не проведя ни одной игры за основную команду.

источник: ТАСС
Это интересно:
«Рубин» стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2021 году
В следующем сезоне команда будет играть в ФНЛ.
01.06.2022 20:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Умер экс-футболист «Ротора» и ЦСКА Беркетов
Защитник провел четыре матча за олимпийскую сборную России.
01.06.2022 19:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Лингарда
Джесси интересуются «Вест Хэм» и «Ньюкасл».
01.06.2022 19:16
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Суарес ведет переговоры с «Астон Виллой»
Контракт футболиста с «Атлетико» истекает в конце июне.
01.06.2022 18:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кутепов объявил об уходе из «Спартака»: Это был фантастический путь
Кутепов объявил об уходе из «Спартака»: Это был фантастический путь
Защитник находился в клубной системе московского клуба с 2012 года.
01.06.2022 18:42
Футбол
«Эльче» выкупил у «Спартака» трансфер Понсе
«Эльче» выкупил у «Спартака» трансфер Понсе
Аргентинец выступал за московский клуб с лета 2019 года.
01.06.2022 18:39
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Камавинга признался, что разговаривал с Тчуамени по поводу перехода в «Реал»
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.
01.06.2022 18:31
Футбол
«Воровать не будет». Селюк высказался о будущем Бориса Ротенберга
Накануне защитник покинул «Локомотив».
01.06.2022 18:16
Футбол
Голкипер «Спартака» Свинов хочет вернуться в «Факел»
Вратарь пополнил московский клуб в январе этого года.
01.06.2022 17:15
Футбол
РФС дисквалифицировал Макарова и Николсона на два матча Кубка России
В финале Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
01.06.2022 16:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Шотландия — Украина: прямая трансляция отборочного матча чемпионата мира 01.06.2022
1 июня 2022 года в Глазго состоится полуфинальный стык за европейскую путевку на чемпионат мира в Катаре между сборными Шотландии и Украины.
«Хотели Блохина, а приехал я». История первого советского легионера в Западной Европе
В 1980 году он играл за венский «Рапид», где по документам проходил как инженер, а зарплату получал через советское торгпредство. «Плеймейкер» вспоминает невероятную историю Анатолия Зинченко — первого советского футболиста, который уехал играть на Запад.
Рафа, не уходи! Как Надаль победил Джоковича в «Битве гигантов» на пути к своему 14-му титулу «Ролан Гаррос»
На турнире «Большого шлема» в Париже его прошлогодний победитель Новак Джокович в четырех партиях проиграл в четвертьфинале другому легендарному теннисисту - Рафаэлю Надалю.
Был «звездой» — станет звездой! Радулов возвращается в КХЛ
Один из ярчайших форвардов страны 35-летний Александр Радулов покинул клуб НХЛ «Даллас Старз» и с нового сезона будет выступать в КХЛ за «Ак Барс».
«Однажды попросили обменять клюшку на конфеты!» Капризов рассказал о США, НХЛ, КХЛ, Головине, Dota2 и даже «Реале»
Лучший российский бомбардир минувшего регулярного чемпионата НХЛ (108 очков, рекорд клуба «Миннесота Уайлд»!), обладатель «Колдер Трофи»-2021 и автор 7 голов в Кубке Стэнли-2022 Кирилл Капризов дал в Москве большое интервью, в котором поведал о жизни за океаном и неразрывной связи с родиной.
Феерия от Макдэвида и мало голов в дерби русских супервратарей. Расклады на полуфиналы Кубка Стэнли
За океаном стартуют финалы конференций: на Востоке «Тампа» сразится с «Рейнджерс», на Западе «Колорадо» ждет непростая серия с «Эдмонтоном».
Кирилл Капризов — о «синдроме второго сезона», фаворитах «Колдер Трофи» и американской визе
Лучший российский легионер регулярного чемпионата НХЛ-2021/22 Кирилл Капризов дал большую пресс-конференцию в Москве, в том числе эксклюзивно пообщавшись с корреспондентом «Плеймейкера».
Правила жизни Саши Кокорина. Как дела у нашего легионера «Фиорентины»
Минувший сезон Александр Кокорин просидел в запасе флорентийской команды, но возвращаться в Россию он, по словам его агента, не торопится. «Плеймейкер» вспоминает высказывания нападающего, который отправлялся в Италию за трофеями, а теперь ходит в неудачниках.
Ждем великую дуэль Василевский — Шестеркин! Как русский вратарь вывел «рейнджеров» в полуфинал Кубка Стэнли (видео)
В седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уверенно переиграл «Каролину» (6:2) благодаря сделавшему 37 сэйвов Игорю Шестеркину и теперь сыграет в полуфинале Кубка Стэнли с «Тампой».
Тренера-расиста от волейбола Россия забанила на два года. Теперь по Воронкову плачет Турция?
Всероссийская федерация волейбола наконец-то определилась с наказанием для наставника женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика