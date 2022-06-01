Умер экс-футболист «Ротора» и ЦСКА Беркетов

Скончался экс-защитник волгоградского «Ротора» и московского ЦСКА Александр Беркетов.

Как сообщает ТАСС, бывший футболист умер в возрасте 46 лет. Причины смерти не разглашаются.

«Да, это правда, час назад это случилось. Светлая память, решаем вопрос о церемонии прощания. Большой талант и чистого сердца человек, который не раскрыл себя в футболе даже на 30%», - рассказал бывший директор «Ротора» Рохус Шох.

Добавим, что в составе волгоградского клуба Беркетов выигрывал серебро чемпионата России (1997). Выступая за ЦСКА, стал победителем турнира в 2003 году, не проведя ни одной игры за основную команду.