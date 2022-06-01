«Рубин» стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2021 году

«Рубин» зафиксировал самую большую прибыль среди всех команд РПЛ в 2021 году.

Отчет о ключевых финансовых показателях команд премьер-лиги опубликован на официальном сайте РФС.

Чистая прибыль казанского клуба, до вычета налогов, составила почти 1,2 миллиарда рублей. На втором месте по этому показателю московское «Динамо» с профицитом около 158 миллионов рублей. Третьим по прибыльности стал «Арсенал». Доход тульского клуба в 2021 году - около 136 млн.

Отметим, что прибыль «Зенита» в 2021 году составила 18 милилардов рублей, но клуб зафиксировал убыток в размере 165 миллионов

Добавим, что «Рубин» и «Арсенал» по итогам минувшего сезона РПЛ вылетели в Футбольную национальную лигу.