«Спартак» предложит Рассказову новый контракт

Московский «Спартака» в ближайшее время примет решение по защитнику клуба Николаю Рассказову.

Как сообщает «Метарейтинг», красно-белые могут предложить 24-летнему футболисту новое соглашение. Контракт будет действовать один сезон с опцией последующего продления.

В минувшем сезоне Рассказов провел 25 матчей, в которых отметился лишь одной голевой передачей. Две заключительных игры против «Зенита» и «Химок» он провел без замены.

Напомним, что ранее стан красно-белых покинул Илья Кутепов.

Добавим, что Николай является воспитанником «Спартака».