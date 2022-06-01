Орещук не исключил, что Дзюба перейдет в арабский чемпионат

Футбольный агент Роман Орещук высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы. Напомним, что 22 мая 33-летний форвард покинул состав »Зенита» на правах свободного агента.

«Возможно, он перейдет в арабский чемпионат. Артем - хороший футболист, о чем говорить. На Востоке он не затеряется ни в одной команде», - приводит слова Орещука «Спорт день за днем».

Напомним, что Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нападающему со стороны «Црвены Звезды» и «Фенербахче».