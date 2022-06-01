Польша вырвала победу над Уэльсом в первом туре Лиги наций

Сборная Польши нанесла поражение команде Уэльса в первом туре нового сезона Лиги наций УЕФА.
Матч группы 4 в лиге А завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Чеслава Михневича.
Джонатан Уильямс вывел валлийцев вперед на 52-й минуте встречи. Польша ответила точными ударами Якуба Каминьского (72) и Кароля Свидерски (85).
Добавим, что в другом матче группы 4 сыграют Нидеранды и Бельгия. Встреча пройдет 3 июня в Брюсселе.
Напомним, что Уэльс претендует на выход в финальный этап ЧМ-2022. Соперником валлийцев станет либо Украина, либо Шотландия.
источник: «Советский спорт»