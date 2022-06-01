«Зенит» потратил на развитие молодежного футбола в 2021 году в 3,5 раза больше, чем «Спартак»

Российский футбольный союз опубликовал отчет о доходах и расходах клубов РПЛ и ФНЛ в 2021 году.

Таким образом, на молодежный футбол больше всех потратил «Краснодар» - 1,04 млрд рублей. За ним следует «Зенит», который выделил 709 млн рублей, что более чем в 3,5 раза больше, чем затраты московского «Спартака» (202 млн).

Добавим, что по итогам нынешнего сезона «Зенит» в четвертый раз подряд одержал победу в чемпионате России. «Краснодар» финишировал на четвертой позиции, а «Спартак» занял десятую строчку, но при этом стал обладателем Кубка страны.