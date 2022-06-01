Кутепов помог мужчине из Воронежской области оплатить дорогостоящую операцию

Экс-игрок московского «Спартака» Илья Кутепов перевел 100 тысяч рублей жителю Воронежской области Владиславу Зуеву для лечения травмы шейного отдела позвоночника. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что для лечения 27-летнего жителя Калачеевского района люди помогли собрать 556 тысяч рублей. Владислав получил травму в августе 2021 года после неудачного прыжка в воду на пруду.

Накануне Кутепов объявил об уходе из «Спартака». У футболиста истекает контракт с командой, который действует до 30 июня 2022 года.

Напомним, что Кутепов находится в клубной системе «Спартака» с 2012 года. За столичный клуб он отыграл 114 матчей, забив два гола. Вместе с красно-белыми защитник стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В нынешнем сезоне футболист провел за москвичей всего четыре встречи в РПЛ.