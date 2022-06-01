Сборная Франции выиграла ЧЕ-2022 среди юношей до 17 лет, обыграв команду Нидерландов

Сборная Франции стала победительницей чемпионата Европы среди юношей до 17 лет.

В решающем матче, который проходил в Нетании, трехцветные обыграли команду Нидерландов со счетом 2:1.

Дубль в составе победителей оформил Саэл Кумбеди. Он отличился на 57-й и 60-й минутах. Автором единственного гола нидерландцев стал Джейден Слори (48).

Добавим, что французская команда в третий раз в истории выиграла европейский чемпионат среди футболистов до 17 лет. До этого трехцветные побеждали в 2004 и 2015 годах.