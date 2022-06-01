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Сборные Аргентины и Италии объявили стартовые составы на Финалиссиму-2022

Встреча состоится сегодня, 1 июня, в Лондоне.
01 июня 2022 21:09

Тренерские штабы сборных Аргентины и Италии определились со стартовыми составами на Финалиссиму-2022. Кубок разыграют чемпион Южной Америки и победитель европейского первенства.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Жоржиньо, Пессина, Барелла, Бернардески, Распадори, Белотти.

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Родригес, Месси, Дибала, Ди Мария, Л. Мартинес.

Встреча состоится сегодня, 1 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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