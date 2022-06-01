Сборные Аргентины и Италии объявили стартовые составы на Финалиссиму-2022

Тренерские штабы сборных Аргентины и Италии определились со стартовыми составами на Финалиссиму-2022. Кубок разыграют чемпион Южной Америки и победитель европейского первенства.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Жоржиньо, Пессина, Барелла, Бернардески, Распадори, Белотти.
Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Родригес, Месси, Дибала, Ди Мария, Л. Мартинес.
Встреча состоится сегодня, 1 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.