«Спартак» официально объявил об уходе Бакаева

Пресс-служба московского «Спартака» объявила об уходе из клуба полузащитника Зелимхана Бакаева. 30 июня 2022 году у игрока истекает контракт с красно-белыми.

«Мы благодарим Зелимхана за все годы, которые он отдал родному клубу, и за ту страсть, с которой он отдавался игре в форме «Спартака». Искренне желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в заявлении «Спартака».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 36 матчей, забил три гола и отдал восемь результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в пять миллионов евро.