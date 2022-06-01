Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины оказалась сильнее национальной команды Шотландии в полуфинале квалификации чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу жовто-блакитных.
В составе победителей отличились Андрей Ярмоленко (33-я минута), Роман Яремчук (49-я) и Артем Довбик (90-я). Шотландцы ответили голом в исполнении Каллума Макгрегора (79-я).
Таким образом, команда Александра Петракова за выход в финальную часть мирового первенства поборется с Уэльсом, который ранее переиграл Австрию. Встреча состоится 5 июня в Кардиффе.
Отметим, что в случае победы Украина попадет в группу B к Англии, Ирану и США.
источник: «Советский спорт»