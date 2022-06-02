Месси признан лучшим игроком Финалиссимы-2022

УЕФА признала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком Финалиссимы-2022, в которой обладатели Кубка Америки разгромили действующих чемпионов Европы национальную команду Италии (3:0).

Семикратный обладатель «Золотого мяча» отличился в данном матче двумя голевыми передачами.

«Он контролировал матч от начала до конца. Блеснул мастерством, отдав голевой пас Лаутаро Мартинесу. Кроме того, на его счету было еще несколько опасных передач, и лишь по воле случая Месси не забил сам. Он устроил настоящий мастер-класс для трибун «Уэмбли». Наблюдать за Месси было одно удовольствие», - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Добавим, что сборная Аргентины в конце года выступит на чемпионате мира в Катаре, тогда как команда Италии не смогла отобраться на турнир через стыковые матчи.