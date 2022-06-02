Мюллер высказался по поводу желания Левандовски уйти из «Баварии» летом 2022 года

Оттянутый нападающий «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на слова Роберта Левандовски о том, что он хочет покинуть мюнхенскую команду в ближайшее трансферное окно.

Ранее польский футболист сообщил, что не намерен оставаться в немецкой команде. По словам 33-летнего игрока, его история в стане «красных» подошла к концу.

– Мне бы хотелось, чтобы Роберт остался в команде. Раньше подобные ситуации уже происходили, и мы проходили через них. Помню, что Рибери надеялся на переход в «Реал». Но я уверен, что каждый игрок с действующим контрактом захочет вновь проявить себя на поле, поскольку плохая игра не может радовать ни клуб, ни футболиста, – цитирует Мюллера Sport1.de.

Напомним, что Левандовски перешел в «Баварию» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 374 матча, забил 344 гола и отдал 72 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 50 миллионов евро.