Романцев выразил уверенность в том, что Дзюба сможет перейти в европейский клуб

Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев высказался по поводу возможного перехода бывшего форварда «Зенита» Артема Дзюбы в европейский клуб.

Напомним, что 22 мая этого года 33-летний футболист покинул состав петербургской команды на правах свободного агента.

– Думаю, это скорее риск для клуба, который сделает ему предложение. Ведь в таком возрасте возможность футболиста получить травму возрастает в разы. Хотя Дзюба не из тех, кто подвержен травмам. Кроме того, он уже не раз доказывал, что каждый его приход в новую команду – это шаг вперед. Вот почему думаю, что такой клуб для Артема найдется, – цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нападающему со стороны «Црвены Звезды» и «Фенербахче».