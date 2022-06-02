Месси - о Финалиссиме-2022: Получился прекрасный финал с обилием аргентинцев

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после победы над командой Италии в Финалиссиме-2022 (3:0).

«Сегодня был хороший экзамен, так как сборная Италии - превосходная команда. Знали, что будет хорошая игра и хорошая обстановка, чтобы подтвердить статус чемпионов. Получился прекрасный финал с обилием аргентинцев. Впечатления, которые мы здесь испытали, прекрасны», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что Месси отдал в данной встрече две голевые передачи и был признан лучшим игроком матча.